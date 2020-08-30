Похорошевшая Пелагея восхитила поклонников новым образом

Светлогорск, 30 августа. Певица Пелагея не перестает восхищать поклонников новыми образами на фоне скандального развода с хоккеистом Иваном Телегиным. В своем Instagram артистка опубликовала фото в новом наряде и заслужила в свой адрес множество комплиментов.

В профиле певицы появился снимок в эффектном платье в пол цвета фуксии. Наряд полностью однотонный, но декорирован рюшами в зоне декольте и нижней части подола. Платье открывает плечи, прилегает к талии и несколько расширятся книзу, благодаря чему его обладательница визуально выглядит выше и стройнее.

Оказалось, что в таком наряде артистка была на съемках «Голосящего КиВиНа» в Светлогорске.

«Светлогорск, Пелагея на съемках «Голосящего КиВиНа-2020», — сообщила Пелагея в посте.

Подписчики высоко оценили наряд исполнительницы и ее образ в целом. Многие отметили, что расставание с супругом пошло артистке на пользу, она начала хорошеть с каждым днем.

«Шикарная вы, Пелагея Сергеевна», — прокомментировала фото stunningpollya. «Какая же вы красивая! Глаз не отвести», — призналась cutes.po. «Фантастически прекрасная фуксия!» — оценила цвет платья kabitskayayulya2104. «Пелагея, ты очень красивая, будь счастлива», — пожелала артистке asiakhakulova111. «Фарфор!» — написал пользователь kulinich3522, подразумевая кожу певицы. «Хорошеет день ото дня», — заявила samaraonvolga. «Пелагея хорошеет с каждым днем. Этот стиль и прическа», — отметила svetap8135. «Голливуд отдыхает», — констатировала _tyurkina_alina.

В последнее время Пелагея часто выкладывает фото в вечерних платьях, и они всегда собирают множество положительных отзывов. Например, недавно она публиковала снимок в образе секс-символа XX века Мэрилин Монро.

Портал «Утро.ру» во вторник писал, что бракоразводный процесс певицы и хоккеиста пока не приблизился к финалу. Спортсмен намерен получить значительную часть имущества звездной жены.