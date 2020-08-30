Малькевич назвал дату выхода на экраны фильма «Шугалей-2»

Москва, 30 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в своем Telegram-канале написал рецензию на фильм «Шугалей-2» и озвучил дату его выхода со ссылкой на телеканал НТВ.

Остросюжетный боевик на основе реальных событий «Шугалей-2» выйдет на экраны 6 сентября.

«Шугалей-2» — картина о российских социологах, незаконно заключенных в ливийскую тюрьму «Митига». Этот фильм является сиквелом другого триллера, основанного на реальных событиях — киноленты «Шугалей», которая вышла в мае 2020 года и впервые широко осветила проблему Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в мае 2019 года в Ливии и до сих пор незаконно удерживаемых исламистскими боевиками в известной пытками заключенных тюрьме.

Сюжет картины таков: российский социолог Максим Шугалей и его коллега-переводчик Самер Суэйфан все еще удерживаются в ливийской тюрьме «Митига». Уже больше года заключенных подвергают пыткам: привязывают к столбам на палящем солнце, заключают в настолько маленькие карцеры, что спать в них можно только сидя. Несмотря на это Шугалей продолжает работать — общается с другими заключенными, иногда получает информацию извне и пытается анализировать политику международных террористических организаций.

Так как собранные ученым данные опасны для ливийских боевиков, они решают дискредитировать Шугалея, представив Максима шпионом. В то же время герой находит способ передать полученную информацию на Родину. Однако за теми, кто ему помогает, также начинают охоту террористы.

Не ожидая борьбы с таким сильным противником, как Шугалей, боевики предлагают социологу открытую сделку: он может признать себя шпионом, в таком случае возвратится домой к родным. Главный вопрос, на который отвечает остросюжетный триллер: согласится ли герой предать свое дело ради возвращения в Россию?

«Скажу по секрету: знаю, что фильм уже посмотрели в Ливии (мы передали его туда по неофициальным каналам), и среди целого ряда людей, принимающих решения, он вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Надеюсь, это поможет нашему общему делу — освобождению граждан России», — пишет в своем Telegram-канале Малькевич.

Также глава ФЗНЦ предоставил свои подписчикам эксклюзив в виде интервью с исполнителем главной роли Кириллом Полухиным и режиссером фильма Максимом Бриусом.

«Специально для роли я похудел на 5 килограммов, чтобы внешний вид соответствовал — был более изможденный. Старался понять, что может испытывать человек, который долгое время находится в нечеловеческих условиях, какое у него должно быть физическое и психологическое состояние. Максим Шугалей — мужчина волевой, со стержнем. Он будет держаться до конца. Слежу за новостями в Ливии, читаю всю информацию, которую нахожу в интернете, касающуюся судьбы Шугалея. Если наш фильм хотя бы на час приблизит освобождение Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, значит, вся работа съемочной команды была не зря», — говорит Полухин.

Режиссер картины Максим Бриус подчеркивает, что его фильм получился мрачным и тяжелым по содержанию.

«Если первый «Шугалей» был больше похож на приключенческий фильм, то второй — уже в жанре политического триллера. Для меня этот проект — абсолютно непривычная работа, поэтому работать было интересно. И, конечно, всю съемочную группу держала в тонусе сама история Максима Шугалея и Самера Суэйфана», — признается режиссер.

Бриус понимает важность своей миссии и заявляет, что съемочная команда не только сняла кино, но и оказала гуманитарную помощь. Режиссер подчеркивает, что для всех участник съемок был важен тот факт, что фильм и широкая огласка всей этой истории может помочь освобождению пленников.

Съемки картины проходили в России и в Крыму, в основном в Судаке и Бахчисарае.

Ранее Малькевич стал участником флешмоба в поддержку Шугалея и Суэйфана, напомнив соотечественникам, что «русские не сдаются».