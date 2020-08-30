Семейный психолог рассказала, какие поступки женщин пугают мужчин

Москва, 30 августа. Психолог Ольга Романив рассказала, какие поступки женщины пугают мужчин. Она дала советы, как сохранить крепкие отношения с вашим избранником.

Женщина должна быть хрупким и нежным созданием, чтобы мужчине хотелось о ней заботиться. Не стоит перенимать повадки сильного пола и стараться управлять ситуацией. Такое поведение пугает и может оттолкнуть мужчину.

По словам Романив, феминизм вредит браку. Не стоит угнетать настрой вашего партнера, навязывая ему, что он должен сделать. Вы должны наставлять его на верный путь очень мягко.

«Здоровье, карьерный рост, успех, деньги, настрой — это все напрямую связано с тем, какая рядом с мужчиной находится женщина», — отметила семейный психолог, ее слова передает «Пятый канал».

Чтобы в семье был мир и покой, не стоит говорить об ошибках мужчины в грубой форме. Мужчине не нравятся насмешки, унижения и шутки. Очень важно выбрать правильный тон.

Мужчину очень обидит, если супруга будет «учить» его при свидетелях. Такие разговоры нужно заводить, когда ваш партнер в хорошем настроении и готов к диалогу.

Именно благодаря мягкости и интуиции можно помочь мужчине раскрыть потенциал. Взлет карьеры, богатство и успех мужчины во многом зависит от женщины. Но если она его «пилит» каждый день, то мужчине не захочется ничего делать.

Только мужчина должен чувствовать себя лидером в отношениях. Никогда не говорите, что он ведомый, проявляйте женскую мудрость, советует Романив.