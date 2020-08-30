Стало известно о бурной реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Москва, 30 августа. Глава Белого дома Дональд Трамп накричал на экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который не сообщил ему вовремя о телефонном звонке от президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал бывший глава администрации премьер-министра Великобритании Ник Тимоти.

По его словам, данный инцидент произошел в 2017 году во время встречи Трампа и экс-главы британского правительства Терезы Мэй. В ходе рабочего обеда один из американских чиновников «мимоходом упомянул», что Владимир Путин пытался связаться с президентом США, после чего Трамп накричал на Флинна, потребовав вовремя информировать о телефонных звонках российского лидера, передает Newsweek.

«Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол. Трамп закричал на Флинна: «Если Путин хочет позвонить мне, просто соедините его со мной», — рассказал Тимоти.

28 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен второй раз баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии. При этом ранее Демократическая партия США официально выдвинула на пост президента бывшего вице-президента Джо Байдена. Он преодолел минимально необходимый порог голосов в ходе праймериз.