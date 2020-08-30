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Экс-солистка Reflex Женя Малахова тайно вышла замуж

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Экс-солистка Reflex Женя Малахова тайно вышла замуж

Москва, 30 августа. Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова тайно вышла замуж. Звезда пока скрывает от поклонников имя жениха.

Девушка выбрала традиционное белое платье в пол и надела фату. Ее заметили вместе с мужчиной в светлом костюме в одном из ресторанов быстрого питания. Малахова стояла в очереди.

Накануне свадьбы 31-летняя певица устроила девичник. Она пригласила подруг в СПА.

«У меня абсолютно счастливый взгляд, который̆ передает все, что я чувствую сейчас. У меня абсолютно крутые подруги», — поделилась эмоциями Малахова.

Она поблагодарила подруг за помощь в подготовке праздника: они придумывали сюрпризы и сами собирали букеты цветов. На ее девичнике была актриса Диана Пожарская, продюсер Анна Пескова, психолог Евгения Береза. Девушки поздравили Малахову в соцсетях.

Экс-солистка Reflex Женя Малахова тайно вышла замуж

Ранее Женя Малахова была замужем за 59-летним режиссером Ренатом Давлетьяровым. Их отношения продлились пять лет, в прошлом году Малахова сменила статус и стала свободной.

В одном из интервью она говорила, что семья для нее является главной ценностью в жизни. Но что-то не сложилось в их отношениях с Давлетьяровым. Малахова утверждала, что ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшим супругом.

Лето 2020 года было богато на свадьбы. Неожиданно вышла замуж «главная холостячка» российского кино Юлия Зимина. Сваха Лариса Гузеева показала фото с торжества.

Многодетный отец и певец Рома Жуков тоже узаконил свои отношения с молодой моделью Ольгой Илларионовой. В первый раз вышла замуж внучка актера Юрия Яковлева Мария Козакова.

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