Киев, 30 августа. Киев в случае возвращения Донбасса под свой контроль планирует не только начать политические репрессии и массовые посадки неугодных по тюрьмам, но и полностью отказаться от восстановления инфраструктуры и экономики в регионе. Об этом заявил замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.

«Ситуация, которую имеет Украина по Донбассу, — это то же самое, что имела Германия после Второй мировой войны. Это вопросы касательно идеологии в виде программ денацификации, и то же самое мы имеем в плане Русского мира — эта идеология, сильно вбитая в голову многим жителям Донбасса», — рассказал он о судьбе Донбасса в эфире телеканала «Апостроф TV».

Кривонос также отметил, что восстанавливать предприятия в Донбассе Украине не выгодно. По его словам, за то время, что заводы простаивали, рынок сырья и сбыта был утрачен. Отстраивать их заново, чтобы просто выпускать продукцию, нет смысла, считает он.

Представитель Совбеза уверен: Киев должен четко понимать, что делать, и что он с этого будет иметь.

«Украина должна давать четкий план, если мы вернем Донбасс. Какой план отстройки Донбасса, такие планы есть, и их много», — заключил Кривонос.

Киев продолжает рассматривать возможность возвращения под контроль Украины республик Донбасса ДНР и ЛНР. Субъекты в 2014 году приняли самостоятельное решение отделиться от страны и неоднократно подчеркивали, что не планируют его менять.

ДНР и ЛНР объявили о независимости шесть лет назад после государственного переворота в Киеве, поскольку отказались подчиняться новым украинским властям. В ответ последние развернули против них военную операцию, положив начало затяжному конфликту на юго-востоке страны.