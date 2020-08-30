Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

Москва, 30 августа. В сентябре 2020 года курс доллара по отношению к рублю, вероятно, составит 77,5–78, стоимость евро же превысит 90 рублей. Такой прогноз возможного ослабления российской валюты дал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

«Российская газета» сообщает, что в августе рубль стал одним из лидеров по снижению курсовой стоимости на мировом рынке.

«В случае сохранения геополитической неопределенности на внешней орбите может последовать дальнейшее ослабление рубля. <…> Ближайшим ориентиром на сентябрь выступит область 77,5–78 по валютной паре USD/RUB. Евро может краткосрочно протестировать значения выше 90», — заявил экономист.

Тем не менее Зельцер оптимистично смотрит на будущее рубля на валютном рынке. Эксперт считает, что прогнозы для роста российской валюты благоприятны, так как зависят от устойчивых основ российской экономики.

«В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рублей за доллар США», — подытожил Зельцер.

Ранее аналитики издания Bloomberg также выразили уверенность в скором росте российской валюты. По их прогнозам за ближайшие месяцы рубль вырастет в цене на 6%. К такому выводу они пришли, изучив динамику курса рубля в сравнении с ценами на нефть. Западные аналитики Citigroup и Sova Capital согласились с коллегами, назвав сегодняшнюю стоимость рубля на мировом рынке «необоснованно заниженной».