США обеспокоены планами Китая по покупке завода «Мотор Сич»

Вашингтон, 30 августа. Госсекретарь США Майк Помпео выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспокоенность в связи с планами Китая по покупке украинского двигателестроительного завода «Мотор Сич». Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Отмечается, что разговор представителей двух стран состоялся еще в среду.

«Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей «Мотор Сич», — говорится в сообщении.

Также Помпео и Зеленский обсудили ряд других тем, в том числе ситуацию в Белоруссии и борьбу Киева с коронавирусом.

Ранее украинские СМИ сообщили, что группа Development Construction Holding (DCH) и китайская Skyrizon Aircraft Holdings будут совместно развивать «Мотор Сич». Также, по их данным, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group проинформировала, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group 4 августа подали в Антимонопольный комитет Украины общее заявление о покупке акций предприятия.

«Мотор Сич» является крупным мировым производителем авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Переговоры о покупке предприятия Beijing Skyrizon ведутся с 2017 года. В 2018 году СБУ возбудила дело о вывозе оборудования «Мотор Сич» на новый завод в КНР, акции украинской компании арестовали.

Ранее перспективы «Мотор Сич» оценил инвестиционный аналитик Иван Угляница. По его мнению, скандал вокруг предприятия лишь отпугивает потенциальных инвесторов, а без них оно может пойти на металлолом. Эксперт отметил, что такой сценарий развития событий будет крайне типичным, поскольку судостроительные украинские предприятия уже были ликвидированы подобным образом.