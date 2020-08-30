В Крыму назвали закрытым вопрос принадлежности полуострова

Симферополь, 30 августа. Статус Крымского полуострова не может быть предметом обсуждения, так как данный вопрос окончательно закрыт. Об этом заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не хочет обсуждать с Киевом вопрос принадлежности Крыма. Он также добавил, что за последние шесть лет украинское руководство не смогло создать эффективную международную площадку для обсуждения данного вопроса.

Константинов отметил, что в Крыму не считают нужным обсуждать статус полуострова. При этом все заявления украинского руководства о принадлежности Крыма не имеют смысла, так как полуостров является частью России, передает РИА Новости.

«Вопрос Крыма закрыт. Все это ложные платформы. Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьез никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, так как все понимают. Эта тема уже не предмет обсуждение, с Зеленским так уж точно», — сказал Константинов.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.