Штаб Байдена призвал возобновить брифинги разведки для Конгресса США

Вашингтон, 30 августа. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден призвал немедленно возобновить брифинги разведки, которые посвящены вопросами обеспечения безопасности на грядущих выборах и предназначены для профильных комитетов Конгресса. Соответствующее заявление размещено в Twitter-аккаунте Эндрю Бейтса, который представляет избирательный штаб демократа.

О решении не проводить брифинги объявил ранее офис директора национальной разведки США. Причиной назвали утечку секретных данных после предыдущих встреч. Такой шаг вызвал возмущение конгрессменов-демократов, которые заявили, что заставят разведку предоставлять нужную им информацию.

«Внушает глубокую тревогу то, что администрация ограничивает предоставление информации представителям народа в Конгрессе, умножая тем самым угрозу национальной безопасности, особенно учитывая беспрецедентно радушное отношение [президента США] Дональда Трампа к подобным нападкам на нашу демократию», — говорится в заявлении в Twitter-аккаунте Бейтса.

Штаб Байдена убежден, что Трамп якобы рассчитывает на поддержку России на предстоящих в ноябре выборах. Отметим, что тема «вмешательства» Москвы в электоральные процессы в Штатах поднимается не впервые, но заявления не подкрепляются никакими доказательствами.

К примеру, в адрес России звучали беспочвенные обвинения во «вмешательстве» в выборы 2016 года, на которых одержал победу Трамп. Расследовал дело специальный прокурор Роберт Мюллер, однако его почти двухлетняя работа окончилась полным провалом. Он так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа.