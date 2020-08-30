Харламов с модными бакенбардами показал «гусарское» фото с дочерью

Москва, 30 августа. Популярный шоумен Гарик «Бульдог» Харламов опубликовал в Instagram фото с дочерью Настей. Поклонников умилила «гусарская» фотосессия звезды.

Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус переживают развод. Но пара старается, чтобы их отношения не отражались на ребенке.

Асмус часто публикует счастливые снимки с девочкой, а сейчас пришла очередь Харламова. Он показал, как весело проводит время с шестилетней дочерью.

«Гусары семейные», — подписал забавный снимок Харламов.

На фото юморист стоит в доломане — короткой суконной куртке со стоячим воротником. Из-под доломана видно пузо Харламова. Головной убор гусаров — кивер он надел на Настю.

Для полного сходства с гусарами Харламов наклеил модные бакенбарды и закрутил усы вверх.

«Сладкая какая, очень похожа на тебя», — отреагировала на пост певица Глюкоза. «Поручик и спиногрыз», — пошутила телеведущая Лариса Гузеева. «Малышка Харласмус», — добавила поклонница. «Гусар есть, гусенок имеется, а где гусыня?» — пошутил другой поклонник. «Гусар булочка и гусар цветочек», — отметила поклонница.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус отдыхает в Геленджике. Звезда записала видео из отеля, на котором она показала новый роковой образ в черном парике. Фанатам не понравились «кривлянья» Асмус. Они предложили ей «угомониться».