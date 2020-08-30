Россияне сократили расходы на алкоголь

Москва, 30 августа. Продажи алкоголя с января по август текущего года упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», специалисты которой проанализировали около 22 миллиарда кассовых чеков.

Согласно данным компании, с январь по август текущего года сумма среднего чека покупки в алкомаркетах составила 447 рублей, что на 14% ниже, чем за в январе – августе прошлого года. При этом продажи алкоголя в рознице с марта по июль 2020 года упали на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, эксперты зафиксировали сокращение спроса на игристые вина, продажи которых упали на 30%, также на 13% сократился спрос на водку, коньяк, ром и виски. Продажи пива с января по август текущего года упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает RT.

Стоит отметить, что в 2018 году в России было зафиксировано сокращение количества страдающих алкоголизмом людей. По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, число страдающих от алкогольной зависимости в России сократилось на 22% за последние пять лет.