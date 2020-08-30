Седокова показала грудь в откровенном топе

Москва, 30 августа. Известная певица, актриса и телеведущая Анна Седокова продемонстрировала фанатам в Instagram наряд собственного бренда LA Story. Однако далеко не всем подписчикам звезды он понравился.

Седокова часто публикует в своем аккаунте весьма откровенные снимки. Знаменитость нередко позирует перед камерой в нарядах с глубоким декольте, в обтягивающих топах или купальниках. Последний пост не стал исключением.

37-летняя певица показала на себе яркий комплект, состоящий из мини-юбки и топа. Наряд Седокова дополнила туфлями на высоком каблуке и аксессуарами.

Многие подписчики исполнительницы оценили получившийся образ, назвали его «сексуальным», а Седокову — «богиней». Однако некоторые комментаторы обратили внимание на излишнюю откровенность наряда. Они задались вопросом, где такие топ и юбка были бы уместны.

«В таком платье только с мужем на интимном ужине или завтраке, — прокомментировала sanay.kra. — На сцену тоже можно. Народ в тонус вогнать».

«Перебор», — высказался igor7vdd.

«Ну это жесть! Куда в таком?» — вопросила tetianashcherbachenko.

«Запрещенный прием», — пошутила tanjknjzz.

«Выглядит дешево! Колхоз! Простите!» — отреагировала lolakhamamrakulova.

Ранее внимание пользователей Сети привлекло провокационное фото дочери известной певицы Любови Успенской. Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в одном лишь головном уборе. Девушка облокотилась на фортепиано так, что часть ее груди оказалась на виду.