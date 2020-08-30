Врач заявила о способности бороды защитить от рака

Москва, 30 августа. Врач-дерматовенеролог высшей категории Наталья Козлова в беседе с «АиФ» рассказала, как ношение бороды способствует защите здоровья человека.

«Действительно, щетина или борода — это не просто элемент стиля или дань моде, она, в том числе, обладает полезными для кожи свойствами», — комментирует специалист.

Козлова говорит, что наличие бороды и щетины на лице способствует сохранению естественных масел в коже. Благодаря этому обеспечивается увлажненность кожи.

«Борода и любая другая растительность на коже лица надежно защищает кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии», — говорит дерматовенеролог.

Она подчеркнула, что борода также уменьшает аллергические реакции, так как она выступает своеобразным фильтром, предохраняющим от попадания раздражителей в нос.

«Растительность на лице обеспечивает фильтрацию воздуха, а это способствует сохранению здоровья зубов и десен», — добавила Наталья Козлова.

При этом она отметила, что бороду необходимо содержать в чистоте, иначе она станет рассадником бактерий.

Ранее специалисты рассказали, какие продукты могут помочь мужчинам отрастить густую и красивую бороду. Эксперты советуют включить в рацион яйца, богатые биотином. Это полезное вещество способствует росту плотных волосков на лицевой зоне у мужчин. Отличным природным источником бора является изюм, микроэлементы в его составе сказываются на скорости роста волос и их крепости.