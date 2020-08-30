Москва, 30 августа. Госпитализированный с подозрением на коронавирус певец Дима Билан рассказал, как проводит время в больнице.

Билан опубликовал в своем Instagram несколько видеороликов, в которых рассказал о распорядке дня в больнице. Певец признался, что его главной обязанностью является регулярное измерение температуры тела.

«Вот, собственно, мои будни. Дышу тут — небулайзер. График температуры. Записываю в 12.00, в 18.00 и в 22.00. Потом, конечно же, овсяный отвар на завтрак», — пояснил Билан.

Певец продемонстрировал больничный обед, который состоял из супа, картофеля и котлет, а также овощного салата. Вместо чая Билан пил отвар шиповника.

«Еда может быть и полезной, и вкусной! Здесь еще масса разных исследований, расписаний. В общем, я тут не скучаю, товарищи», — добавил артист.

Фанаты с воодушевлением встретили рассказ артиста, а также пожелали скорейшего выздоровления.

«Выздоравливай скорее!», — пожелал axyonov.

«Дима, доброго дня тебе! Только одна просьба — долечись до полного выздоровления», — пишет svetulen4ik.

«Поправляйся», — желает.

Напомним, 27 августа Дима Билан был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Позднее выяснилось, что у артиста воспаление легких. Причиной заболевания стала прогулка на катере у крымского побережья.

Напомним, 27 августа Дима Билан был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Позднее выяснилось, что у артиста воспаление легких. Причиной заболевания стала прогулка на катере у крымского побережья.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 24,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 837 тысяч человек.

В России зафиксировано более 985 тысяч случаев, 17 тысяч человек умерли. Более 804 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.