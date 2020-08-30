Дубовицкая решила не вмешиваться в отношения Петросяна и Степаненко

Москва, 30 августа. Руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая заявила, что ей неинтересны подробности скандального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Телеведущая предпочитает не вмешиваться в чужие дела и не посещает шоу, в которых обсуждается личная жизнь юмористов, передает «СтарХит».

«Я не спрашиваю об этих разводах и так далее, не мое это дело. И не участвую в передачах, которые посвящены этому. Пусть Степаненко и Петросян сами разбираются», — заявила 71-летняя ведущая.

По словам Дубовицкой, она состоит в хороших отношениях с Петросяном, несмотря на его непростой характер. При этом ранее она скептично отнеслась к союзам с большой разницей в возрасте.

«Я жалею девушек, которые решились на такой шаг. А что про мужиков говорить: им уже пора улетать на небо», — отмечала в одном из интервью ведущая «Аншлага».

Напомним, Петросян и Степаненко расстались в 2018 году. Пара юмористов прожила вместе 33 года. В декабре прошлого года комик женился на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Ранее Степаненко рассказала о своей первой реакции на слова Петросяна о расторжении брака. По ее мнению, все, что происходит на жизненном пути, идет во благо, и юмористка стремится принять любую ситуацию. Петросян решил рассказать о разрыве в достаточно неудачный момент. В 12 часов ночи артистка пошла попить воды, когда супруг удивил ее заявлением о расторжении брака.