Минобороны Индии отказалось от участия в учениях «Кавказ-2020»

Нью-Дели, 30 августа. Министерство обороны Индии подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», которое запланировано в России на сентябрь этого года.

Индийское Минобороны в своем сообщении подчеркнуло, что Москва и Нью-Дели являются стратегическими партнерами, а Индия принимает участие во многих мероприятиях по приглашению России.

«Однако ввиду пандемии и связанных с этим трудностей, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на «Кавказ-2020», — отмечается в заявлении официального представителя министерства, которое было опубликовано в Twitter.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в учениях примут участие представители пяти государств.

Недавно помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявлял, что Вашингтон добивается от Индии отказа от соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. По его словам, администрация США довела до сведения индийских коллег, что сотрудничество с Москвой налагает риски на возможности военно-технического сотрудничества с Вашингтоном.