Львовянин Дроздов признал неспособность мовы конкурировать с русским языком

Львов, 30 августа. Если русскому и украинскому языку предоставить равные права, то навязываемая стране мова с треском проиграет в условиях честной конкуренции. К такому выводу пришел украинский телеведущий Остап Дроздов, который известен своими русофобскими высказываниями.

«В Беларуси из 10 млн населения по-белорусски говорят только 600 тыс. — и это, кстати, мостик к нам. Это — наглядный пример, что происходит в странах, где второй государственный язык — русский», — говорит Дроздов.

По его словам, русский никогда не сможет быть вторым государственным языком. Он всегда начинает преобладать и становится первым языком.

«Как только страна заводит у себя русский язык как другой государственный, он становится первым. Потому что гегемония этого языка есть по факту, неопровержимо», — заявил львовский телеведущий.

Ранее Остап Дроздов заявлял, что «в белорусском протесте нет смысла, если митингующие за месяц не повалили ни одного памятника Ленину». При этом телеведущий назвал Белоруссию «примитивным советским недогосударством».

До этого Дроздов комментировал ситуацию внутри Украины. По его словам, на Украине хотят создать условия, чтобы «в стране жило быдло, которое будет соглашаться на быдляческие условия сосуществования с быдляческими соотечественниками».