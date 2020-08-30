Тихановская назвала «неправовым» воссоединение Крыма с Россией

Москва, 30 августа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Крым воссоединился с Россией якобы «вопреки международному праву».

Такое заявление она сделала в эфире украинского телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.

«Крым отошел России вопреки международному праву. Поэтому я хочу всех призвать уважать суверенитет Белоруссии. Международное право должно соблюдаться», — сказала Тихановская.

Она подтвердила, что готова пригласить российского лидера Владимира Путина в качестве посредника в переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

«Просить у Путина какой-то военной помощи и просить помощи в переговорах — это разные вещи. Если нам понадобится помощь в переговорах, и российские лидеры выступят как медиаторы, помощники в этих переговорах — это не одно и тоже, как просить военную помощь», — добавила бывший кандидат в президенты.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Центризбирком республики сообщил, что по результатам голосования 80,1% голосов избирателей были отданы за действующего главу государства Александра Лукашенко. Оппозиционеры настаивают, что победила Светлана Тихановская и продолжают устраивать массовые акции, требуя проведения новых выборов.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в состав РФ в полном соответствии с международным законодательством и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».