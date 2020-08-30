Названы сроки прихода в Россию «бабьего лета»

Москва, 30 августа. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении «бабьего лета» 14 сентября, согласно народной примете, передает ТАСС.

Напомним, согласно народным приметам, «бабье лето» в России наступает 14 сентября. По толковому словарю Владимира Даля, начало бабьего лета связано с народным праздником Днем Симеона-летопроводца, который отмечается в этот день. Вильфанд подчеркивает, что несмотря на приметы, нет четкой даты наступления «бабьего лета».

«Бабье лето» — период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября», — говорит климатолог.

Как подчеркивает Вильфанд, метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона и это довольно редкое явление — случается около двух раз в три года.

Ранее Роман Вильфанд отмечал, что начало сентября в европейской части России будет теплее климатической нормы. По словам Вильфанда, температура воздуха в первые пять дней сентября будет на два градуса выше среднемноголетних значений. При этом климатолог отметил, что сентябрь в Москве начнется с похолодания.