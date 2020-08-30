Пластический хирург назвал причину смерти Легкоступовой

Москва, 30 августа. Пластический хирург Владимир Плахотин заявил, что певицу Валентину Легкоступову отключили от систем жизнеобеспечения, поскольку у нее не было шансов на восстановление.

В эфире НТВ Плахотин, несколько месяцев назад делавший Легкоступовой пластические операции, сказал, что поддерживает решение медиков, как бы ужасно это не звучало. Он объяснил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти певицу, но гематома в ее голове вызвала кровоизлияние, которое привело к непоправимым последствиям. По словам хирурга, после операции она так и не пришла в сознание.

«Причина смерти — кровоизлияние коры головного мозга. Натекает кровь, она сдавливает сосуды мозга, у человека возникают необратимые последствия», — сообщил Плахотин.

Он добавил, что считает чушью слухи, которые распускаются о вдовце певицы Юрии Фирсове.

«Как говорят о Фирсове, что он был альфонсом, хотел поиметь какие-то материальные блага — чушь это все. Никаких денежных разговоров у меня с Валентиной не было. Она знала, что Юра все оплатит», — сказал хирург.

По мнению Плахотина, косвенной причиной гибели Легкоступовой стало курение, сделавшее слабыми ее сосуды.

«Она, к сожалению, курила, а у всех курящих не очень хорошие сосуды. Плохо заживало. Думаю, как ни парадоксально это звучит, курение послужило одной из причин ее гибели», — заключил врач.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Ранее она впала в кому после тяжелой травмы головы.

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