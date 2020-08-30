Дибров раскрыл размер своей пенсии

Москва, 30 августа. Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ раскрыл размер своей пенсии.

По словам шоумена, он получает от государства 33 тыс. рублей.

«Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже», — подчеркнул Дибров.

Он отметил, что считает справедливым размер своей пенсии.

До этого телеведущий рассказал, как им с женой удается сохранить страсть в браке. По словам 60-летнего Диброва, секс является неотъемлемой частью их семейной жизни. Также он признался, что они с супругой предпочитают разнообразие и эксперименты в постели. В своем особняке на Рублевке пара отвела целую секретную комнату для секса и оборудовала ее интимными приспособлениями.

Недавно Дмитрий Дибров задумался о составлении завещания после перенесенного в начале года инсульта. По его словам, он не собирается оставлять наследство своему старшему сыну Денису. Все состояние достанется его 31-летней супруге Полине.

Также Дибров рассказывал, что он чувствовал во время инсульта и как изменились его привычки после лечения. Он почувствовал, что «полмира закрывается «золотой занавеской» и не мог вымолвить ни слова. Телеведущий подчеркнул, что первый час при инсульте и есть решающий. Бессознательное состояние у него отступило, когда Дибров уже находился в машине скорой помощи.