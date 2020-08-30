ВВС США пожаловались на пилотов Су-27 после перехвата B-52 над Черным морем

Вашингтон, 30 августа. ВВС США заявили, что российские Су-27 «непрофессионально» перехватили американский бомбардировщик B-52.

Как пишет ТАСС, американские военные заявили, что российские истребители действовали «небезопасно» и несколько раз пересекли траекторию полета B-52. Перехват произошел 28 августа над Черным морем.

«Пилоты двух российских Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США, который выполнял штатные операции над международными водами Черного моря. Российские пилоты действовали небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая траекторию в пределах 30 метров от носовой части B-52 на одной с ним высоте, используя форсаж, в результате чего создавалась турбулентность и ограничивалась способность B-52 к маневрированию», — заявили в ВВС Соединенных Штатов.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган подчеркнул, что подобные действия повышают вероятность столкновений в воздухе и «несовместимы с нормами полетов».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в пятницу российские истребители были подняты на перехват американского бомбардировщика, который приближался к государственной границе РФ. По данным Национального центра управления обороной (НЦУО) России, «экипажи истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту», чтобы идентифицировать его. Подчеркивается, что нарушения границы допущено не было.

В НЦУО особо отметили, что полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами. После того, как американский стратегический бомбардировщик взял курс на удаление от российской границы, истребители благополучно вернулись на базу.