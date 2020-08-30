Дибров решил оставить старшего сына без наследства

Москва, 30 августа. Телеведущий Дмитрий Дибров задумался о составлении завещания после перенесенного в начале года инсульта. По его словам, он не собирается оставлять наследство своему старшему сыну Денису. Все состояние достанется его 31-летней супруге Полине, передает «СтарХит».

60-летний Дибров признался, что инсульт стал для него полной неожиданностью, ведь он не жаловался на здоровье и вел активный образ жизни.

«Инсульт случился совершенно внезапно. Просто сидел с соратниками и почувствовал, как полмира закрывается занавеской. Видимо, какой-то глаз отказывает. Я сразу понял, что нахожусь в больнице. Я даже понимал, что со мной был инсульт», — говорит телеведущий.

Вместе с Дибровым находилась его молодая супруга Полина. Именно ей он собирается оставить все свое наследство.

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», — отметил шоумен.

Как отмечает Дибров, он не поддерживает связь со своим 36-летним сыном. По его словам, в последний раз с Денисом они виделись лет 15 назад.

«Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности», — говорит телеведущий.

Отметим, что Дмитров Дибров был женат трижды. С дочерью от второго брака Ладой шоумен сохранил теплые отношения. Они регулярно общаются, несмотря на то, что девушка живет во Франции.

Также Дибров рассказал журналистам, что прекратил употреблять алкогольные напитки, а также бросил курить после перенесенного инсульта. Теперь, по словам телеведущего, вместо рюмки горячительного у него рюмка «пилюль». Он сказал, что во время инсульта первую помощь ему оказал коллега Леонид Якубович.