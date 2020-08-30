Рейсовый автобус перевернулся на трассе в Дагестане, 11 человек пострадали

Махачкала, 20 августа. Рейсовый автобус перевернулся в Дагестане из-за оторвавшегося колеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

В результате происшествия были госпитализированы 11 пассажиров. Всего в следовавшем из Махачкалы в Москву автобусе находилось 45 человек.

«ДТП произошло в Тарумовском районе, у автобуса во время движения отлетело колесо, и он опрокинулся», — комментируют аварию в МВД.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с грузовиком КАМАЗ на трассе в Калмыкии. Трое человек погибли, еще пять получили травмы. ДТП произошло в Черноземельском районе на трассе регионального значения Яшкуль — Артезиан.