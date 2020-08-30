Джастин Бибер потратил $25,8 млн на подарок для жены

Москва, 30 августа. Канадский певец и актер Джастин Бибер потратил 25,8 миллиона долларов на подарок для своей жены Хейли.

По данным издания Daily Mail, в такую сумму Биберу обошелся новый особняк площадью более тысячи квадратных метров в Беверли-Хиллз. В доме семь спален и десять ванных комнат, специально оборудованная кухня шеф-повара, кинотеатр и огромная библиотека. На прилегающем участке расположены бассейн и теннисный корт.

Соседями супругов будут актеры Эдди Мерфи, Сильвестр Сталлоне и Дензел Вашингтон. Отметим, что это уже второй особняк Биберов в Беверли-Хиллз. Старый дом намного меньше нового. Осенью прошлого года певец искал на него покупателя в социальных сетях.

Джастин и Хейли поженились в 2018 году, с тех пор поклонники ждут пополнения в их семье. Покупка нового особняка, предназначенного в подарок супруге звезды, породила слухи о том, что пара решила квартирный вопрос в ожидании рождения ребенка.

Напомним, родившийся в 1994 году Бибер начал профессиональную карьеру в 14-летнем возрасте. В 2016 году он получил награду «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись». Продажи альбомов музыканта во всем мире превышают 100 миллионов копий.

В январе нынешнего года певец признался, что уже два года болен клещевым боррелиозом, а также хронической вирусной инфекцией. Заболевания влияют на состояние его кожи, функции мозга и уровень энергии. На опубликованных в нынешнем году фотографиях Бибер выглядит очень измотанным.