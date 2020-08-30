Певцов рассказал о своем состоянии после госпитализации

Москва, 30 августа. Актер Дмитрий Певцов вышел на связь с подписчиками спустя несколько часов после госпитализации. В своем видеообращении в Instagram народный артист РФ рассказал о самочувствии и предварительном диагнозе.

«Предварительно… Как это называется?.. Пневмония. Экспресс-тест на коронавирус пока отрицательный. Ждем-с врачей. Все хорошо. Настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор! Ну, очевидно, это в связи с самочувствием», — говорит Певцов.

Он также особо поблагодарил директора театра «Ленком» Марка Варшавера за «мгновенную организацию госпитализации». Поклонники артиста желают ему скорейшего выздоровления в комментариях.

«Скорейшего выздоровления! Все будет хорошо!» — пишет sbelozertsev. «Мы Вас любим! Здоровья и оптимизма! Все будет хорошо!» — комментирует lepekhinanatal. «Дмитрий Анатольевич! Не болеть! Поправляйтесь скорее! Любим вас. Ждем вас в театре и на концертах!» — отмечает cmncnds. «Держите нас в курсе. Переживаем за вас. Выздоравливайте», — написала elena.dolganova65.

Ранее стало известно, что Певцов заболел после отпуска в Крыму. Тесты на коронавирус актера были отрицательными. Однако обследование выявило у него воспаление легких.

Также недавно сообщалось о госпитализации телеведущей Розы Сябитовой. Она не уточнила, какой ей поставили диагноз. При этом телеведущая выразила надежду, что у нее не COVID-19.