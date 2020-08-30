Юрист рассказал, почему со вклада могут пропасть деньги

Москва, 30 августа. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, почему могут пропасть деньги со вклада.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметил, что зачастую к хищению средств с депозитов причастны сотрудники банка. Дело в том, что при первом посещении финансового учреждения человек, как правило, внимателен, а при последующих визитах расслабляется, и этим могут воспользоваться мошенники.

«Именно к действиям сотрудников банка и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием», — рассказал Миронов.

Он привел в пример случай, когда клиенту рассказывают о выгодных процентах и хороших условиях вклада с определенным названием, после чего человек соглашается разместить свои средства на таких условиях. На подпись ему приносят документ, где указано услышанное название банковского продукта, но мелким шрифтом прописаны детали, о которых сотрудник банка умолчал. Клиент подписывает договор, не читая его детально, и теряет часть своих средств.

«В этом случае денежные средства, скорее всего, вернуть не удастся. Первое правило — в банке нужно читать и осознавать все, что вы подписываете», — посоветовал юрист.

Миронов добавил, что банковские работники нередко «сливают» за деньги информацию о вкладах и паспортные данные клиентов, после чего мошенники, подделав документы, получают денежные средства.

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