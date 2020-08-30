Мину обнаружили на пляже украинского курорта

Одесса, 30 августа. Водолазы обнаружили мину времен Второй мировой войны на пляже украинского курортного города Черноморск в Одесской области, сообщает информационный портал Vgorode.

Взрывоопасный снаряд находился в районе бара «Лунный свет». Отмечается, что водолазы увидели мину 29 августа приблизительно в 9.50. Пляж на данном участке был оцеплен, но отдыхающие продолжали находиться неподалеку.

Прибывшие на место сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) установили, что снаряд не подлежит транспортировке. Однако мину все-таки вытащили из воды, после чего взрывотехники забрали ее с собой, чтобы обезвредить.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе от взрыва ручной гранаты в доме погиб мужчина. Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили в доме погибшего «почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох». Полиция выясняет происхождение боеприпасов.