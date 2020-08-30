NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с многоэтажный дом

Москва, 30 августа. Астероид 2011 ES4 пролетит 1 сентября рядом с Землей на расстоянии в 120 тысяч километров.

По данным NASA, космический объект естественного происхождения размером с многоэтажный дом приблизится к нашей планете на расстояние, в три раза меньшее, чем от Земли до Луны. Астероид был обнаружен в марте 2011 года. В тот момент он находился на удалении в восемь миллионов километров от земного шара.

Объект относится к группе Аполлонов, астероиды которой могут не только приближаться к Земле, но и пересекать ее орбиту. В эту же группу входил и Челябинский метеорит, упавший в феврале 2013 года в окрестностях озера Чебаркуль. Уже 53 объекта из группы Аполлонов достигли поверхности нашей планеты.

Особенностью 2011 ES4 является короткая «дуга наблюдения», составляющая всего четыре дня. Астрономы не наблюдали его с момента открытия. По расчетам специалистов, астероид максимально сблизится с Землей в 19.12 по московскому времени 1 сентября. Его скорость в этот момент будет составлять 28,8 тысячи километров в час. Ученые заверяют, что он не представляет потенциальной опасности для нашей планеты.

Согласно расчетам, к крупным разрушениям на Земле или возникновению цунами может привести падение космического объекта размером не менее 100 метров в поперечнике. По данным теоретических расчетов, Челябинский метеорит до входа в земную атмосферу был около 17 метров в диаметре.