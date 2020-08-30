Назван правильный способ употребления орехов

Москва, 30 августа. Чтобы извлечь из орехов максимальную пользу для организма, перед употреблением их нужно активировать. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нутрициолог Татьяна Скирда.

Как отмечает специалист, орехи — источник растительного белка и полезных жиров. Однако они не принесут пользы, если их просто съесть в сухом виде. По словам Татьяны Скирды, орехи сперва нужно активировать.

«В любом семени, в любом орехе обязательно присутствует фитиновая кислота. Когда она попадает в желудочно-кишечный тракт человека, то начинает мешать усвоению железа, магния, кальция, цинка — всех микроэлементов. Из-за этого усвояемость снижается на 30-40%», — говорит нутрициолог.

Нутрициолог говорит, что существует три способа разрушить фитиновую кислоту и активировать орехи.

«Первый способ: температурная обработка, надо нагреть орех. Но в орехе много масел, и нагревание не очень полезно. Второй способ: ферментация в специальном растворе. И самый легкий и распространенный способ — вымачивание», — рассказала в интервью радио Sputnik Татьяна Скирда.

Чтобы правильно вымочить орехи, необходимо залить их водой на 5-6 часов, а после промыть.

«Но после того, как вы промыли продукт, его надо будет хранить в холодильнике, потому что это будет «живой» продукт, и он быстро испортится», — резюмировала специалист.

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