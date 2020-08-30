Уроженцы Нигерии с COVID-19 искусали медиков в Риме

Рим, 30 августа. Мигранты из Нигерии, помещенные в военный госпиталь в Риме из-за заражения коронавирусом, напали на медперсонал, пытаясь сбежать из больницы.

Как сообщает РИА Новости, две женщины и мужчина потребовали выписать их из госпиталя. Получив отказ, они решили вырваться на свободу силой. В ходе завязавшейся потасовки пострадали сотрудники медучреждения, а также военные. Мигрантов смогли успокоить лишь прибывшие на место инцидента карабинеры. Во время драки уроженцы Нигерии не только наносили удары кулаками, но и кусались.

По данным местных СМИ, поводом для буйного поведения нигерийцев стало то, что из госпиталя выписали другого мигранта. Тест на коронавирус 16-летнего бенгальца показал отрицательный результат, после чего врачи отпустили пациента.

Напомним, первые сообщения о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, поступили в конце прошлого года из Китая. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

По информации Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 24,89 миллиона случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались 840 407 человек, 16,3 миллиона заболевших выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что витамин B12 способен остановить размножение коронавируса — такое открытие сделали индийские ученые.