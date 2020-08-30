Нефтяную отрасль для России можно назвать одной из самых крупных и важных. Сотни тысяч граждан нашей страны задействованы в работе нефтедобывающей промышленности. Но ведь кода мы говорим «нефтяник», то почему подразумеваем только тех, кто работает непосредственно на скважинах. Но нет, это не так, поскольку в процессе добычи и транспортировки нефти задействовано огромное количество людей. Разработка, логистика, продажа — в этой сфере множество профессий и уровней. Всех этих людей объединяет не только одно дело, но и профессиональный праздник, который уже совсем близко.

История

Несмотря на то, что добыча нефти велась еще в Российской империи, праздник у сотрудников этой отрасти появился только во времена СССР. Причем в сети можно найти информацию, что День нефтяника отмечают с 1 октября 1980 года. Все же эта информация не совсем корректна. Оказывается в этот год был издан указ «О праздничных и памятных днях», где среди многих знаменательных дат и значился День нефтяника, учрежденный 15 годами ранее.

Да, долгое время советские сотрудники нефтяной отрасли даже и не думали, что у них появится свой профессиональный праздник. В СССР больше внимания уделялось шахтерам и строителям, а вот разработчиков недр внимание властей обходило стороной, несмотря на всю важность и необходимость ресурса.

Ситуация в корне поменялась в конце августа 1965 года, когда два человека, занимающих высокую нишу в отрасли выступили со своими докладами. Это были главный чиновник по добыче нефти в СССР Николай Байбаков и глава геологического управления Тюмени Юрий Эрвье. Их выступление, которое называлось «Большая нефть Тюмени», привлекло внимание и произвело настоящий фурор. Многие задались вопросом, почему у людей, которые трудятся и добывают на благо страны колоссальное количество нефти, до сих пор нет профессионального праздника.

И вот 28 августа этого же года глава Верховного Совета Анастас Микоян подписал указ, согласно которому в первое воскресенье сентября устанавливается Всесоюзный день работников нефтяной и газовой промышленности. Так у нефтяников появился свой собственный праздник.

На сегодняшний день этот праздник отмечается в некоторых бывших республиках СССР, где газовые коммуникации были созданы в рамках единой советской системы. Так что вместе с российскими сотрудниками нефтегазовой промышленности празднуют и работники этой отрасли из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

Даты и традиции

Как мы говорили ранее, торжество всегда выпадает на первое воскресенье сентября, поэтому в этом году День нефтяника состоится 6 сентября. Первым делом своих сотрудников поздравляют компании, в которых они трудятся. Работникам вручают ценные подарки, выдают премии и награды. Также сотрудников этой отрасли ежегодно поздравляет и президент страны.

Особенно это мероприятие популярно в тех российских городах, где и происходит добыча нефти. Там для жителей устраивают развлекательные мероприятия, мастер-классы, познавательные лекции, ярмарки и концерты с участием знаменитостей местных музыкальных коллективов.

Выбираем подарок

Нефтяная отрасль довольно сложная и опасная, поэтому любой человек, работающий там, наверняка сильно устает о своей деятельности и хочет отвлечься. Поэтому даже и не думайте дарить своим родным и друзьям кружки, ручки и настольные часы с тематическим изображением. Лучше подумайте, чем интересуется человек и как бы ему хотелось скоротать свободный вечер.

Подарком может быть что угодно — интересная книга, рыболовные снасти, дорогой алкоголь или вкусный кофе. Если же вы боитесь совершить ошибку и выбрать что-то неподходящее, то спросите прямо. Ведь лучше одна полезная вещь, чем дорогая безделушка.

Немного интересных фактов о профессии

Многие, кто пошел работать в эту сферу отмечают, что очень любят свою работу и дорожат ею. Оказывается у этой сферы действительно много положительных качеств. Начнем с того, что этот труд очень хорошо оплачивается. Причем деятельность таких компаний довольно широка, что позволяет нанимать огромное количество людей, обеспечивая их интересной работой и стабильным высоким заработком.

Также многие сотрудники нефтяной отрасли очень часто путешествуют благодаря добыче, проводимой в разных концах мира. Поэтому у этих людей есть уникальная возможность посмотреть на разные города и страны, познакомиться с их бытом и увидеть всю мировую красоту.

И куда же без увлеченности. Никто не говорит, что это простая профессия, поскольку здесь важно понимать и просчитывать все процессы, происходящие глубоко под землей. Но сотрудников нефтегазовой отрасли эти трудности не пугают, а наоборот только подогревают их энтузиазм, заставляя все дальше и дальше изучать глубины морей и недра земли.

Однако несмотря на все перечисленные плюсы эта профессия остается очень сложной и опасной. Но благодаря ей Россия на данный момент входит в тройку лидеров по добыче «черного золота». Именно нефть формирует и поддерживает экономику нашей страны. А значит нефтяная отрасль и все люди, работающие в ней, чрезвычайно важны и ценны для каждого из нас.