Оказывается, бывает такой праздник, который нельзя отметить бокалом шампанского, поскольку это будет прямое нарушение смысла этого торжества. Это День трезвости. Причем отмечается этот праздник уже более 100 лет, а идею ввести это мероприятие в календарь и вовсе подала церковь. Разберем поподробнее, что же это за день, какие у него традиции и когда он отмечается.

История

Технологический прогресс, который пришел в Россию в 20 веке, позволил людям производить алкоголь самостоятельно. Из-за этого в стране сильно возросли показатели по продаже дешевого и некачественного спиртного, а вместе с ним увеличилось и число смертей. Поэтому было принято решение запустить своеобразную пропаганду здорового образа жизни и трезвости.

По удачному стечению обстоятельств в православной церкви стало набирать популярность крупное трезвеническое движение. Его участники не только вели здоровый образ жизни, но и занимались распространением материалов, в которых содержались призывы к отказу от алкоголя. Результатом работы активистов стало первое празднование Дня трезвости, состоявшееся в 1911 году в Санкт-Петербурге. Девизом этого мероприятия была фраза: «В трезвости счастье народа». Уже спустя два года торжество приобрело характер официального церковного праздника, который отмечается 11 сентября.

Огромную поддержку мероприятию оказывала церковь. Дело в том, что в этот же день верующие всегда отмечали Усекновение главы святого Пророка Иоанна Предтечи, которого нередко называют покровителем трезвости.

Стоит отметить, что в этот не просто запрещен алкоголь, но и соблюдается строгий пост. Именно так священники хотели продемонстрировать людям насколько полезен и необходим здоровый образ жизни.

В 1914 году было принято решение отмечать праздник каждый год. С этого момента в этот день по всей стране закрывались продажи алкогольных напитков, а в церквях начинались крестные ходы и различные мероприятия, посвященные здоровой и трезвой жизни. После проводимого молебна Иоанну Крестителю каждый желающий мог дать обет трезвости.

Однако мероприятие было упразднено после того, как в страну пришла советская власть. Борьба с алкоголем в этом время проводилась иначе: сухой закон, уничтожение виноградников, полный запрет на продажу алкоголя и другие жесткие методы.

Современный праздник

В страну праздник вернулся только в 2005 году благодаря идее Русской православной церкви. И вот уже на протяжении нескольких лет во всех городах 11 сентября проводятся различные мероприятия, направленные на борьбу с алкоголизмом. Во многих регионах праздник длится не один день, а целую неделю. За это время люди успевают посетить множество семинаров, конференций и спортивных конкурсов, которые пропагандируют здоровый образ жизни и отказ от выпивки.

В церквях в это время проводятся мероприятия под названием «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства», а те, кто хочет вылечиться от алкоголизма, молятся иконе «Неупиваемая Чаша».

Несколько интересных фактов об алкоголе

То, что алкоголь крайне негативно воздействует на организм, уже ни для кого не секрет. Однако существует еще несколько интересных фактов об алкоголе, которые у любого вызовут неприятные ощущения и навсегда отобьют желание выпивать.

В первую очередь спиртные напитки сильно подавляют интеллектуальные способности и провоцирует развитие различных психических болезней. Опасность кроется в том, что действие алкоголя здесь можно сравнить с бомбой замедленного действия, поскольку последствия проявляются не сразу, а спустя многие годы.

Также ученые уже давно доказали, что спиртное в большинстве случаев провоцирует развитие рака желудка. Это один из самых опасных видов онкологических заболеваний, который крайне тяжело поддается лечению. Причем выживаемость пациентов с этим диагнозом составляет около 80-90% только в том случае, если рак нашли в нулевой или первой стадии.

Даже малые дозы алкоголя могут привести к привыканию. Человеческий организм хочет вновь и вновь ощущать расслабленность и комфорт, которые вызывает спиртное. Поэтому желание выпить каждый раз только усиливается, превращая человека в запойного алкоголика.