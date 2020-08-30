Трамп назвал виновных в утечках секретных данных

Вашингтон, 29 августа. Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных с брифингов разведки.

Как пишет РИА Новости, накануне офис директора национальной разведки США объявил о решении не проводить брифинги по теме обеспечения безопасности на выборах главы государства для членов профильных комитетов американского конгресса. Причиной была названа утечка секретных данных после предыдущих встреч. Решение вызвало возмущение конгрессменов-демократов, которые заявили, что заставят разведку предоставлять нужную им информацию.

«Директор нацразведки Джон Рэтклифф предоставил информацию в комитет палаты представителей по разведке, и информацию слили. Были ли это глава комитета демократ Адам Шифф или кто-то еще — они слили информацию. Самое плохое, что они слили неверную информацию», — рассказал Трамп.

Президент США добавил, что впредь не позволит конгрессменам сливать информацию.

«Рэтклифф от этого устал. Он хочет предоставлять информацию в другом виде, потому что в комитете есть «стукачи», которые делают плохие вещи, возможно, нарушая закон. Мы изучим этот вопрос в отдельном порядке», — добавил глава Белого дома.

Отметим, этот случай не первый, когда Трамп обвиняет Шиффа в разглашении секретной информации журналистам и ее искажении.

Ранее RT сообщил, что Трамп назвал демократов виновными в том, что США приходится покупать российскую нефть.