Игорь Николаев пошутил над своим портретом на облезлой стене

Москва, 30 августа. Певец и композитор Игорь Николаев пошутил над граффити со своим изображением на облезлой стене заброшенного здания. Как отметил музыкант у себя в Instagram, «жизнь его потрепала».

Певец поделился с подписчиками своим изображением с кружкой пива в руке.

«Даа… Потрепала меня жизнь. Из меня получилась неплохая мишень», — пишет Николаев.

При этом он оставил под записью хештег #труднобытьмемом. Поклонники композитора оценили его юмор. Они оставили множество комментариев под постом Николаева.

«Даже если у стены совсем отвалятся усы, вас все равно узнают», — пишет emmablinkova. «Игорь Юрьевич, это ведь подтверждение народной любви к вам», — отметила elena17mir. «У вас Игорь классное чувство юмора», — комментирует nade3851. «Воистину, ничего не скажешь. Народный любимчик!» — написала ovsiannikoval. «Стена — это стена. Игорь мы вас любим за ваше творчество, за песни, за позитив. Здоровья вам», — оставила комментарий rogacevat70.

Недавно подруга Игоря Николаева Юлия Пузырева рассказала, почему многие звезды были недовольны празднованием свадьбы певца с Юлией Проскуряковой. По ее словам, бизнесмен Арас Агаларов устроил торжество в своем новом торговом центре в обмен на рекламу заведения. Поэтому многие гости были обескуражены местом проведения свадьбы.