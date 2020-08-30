Зеленский пообещал вернуть на Украину «живых и неживых» военнопленных

Киев, 30 августа. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями погибших и пропавших без вести военных ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что Киев работает над возвращением всех украинских военнопленных.

«Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных — нет. Такого нет. Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае», — заявил Зеленский.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины, а ныне посол страны в Великобритании Вадим Пристайко назвал условие, при котором Киев откажется от планов возвращения Донбасса под свой контроль. Он отметил, что при провале реализации Минских соглашений восстановление территориальной целостности Украине будет целесообразнее отложить, если в Киеве хотят сохранить «западный вектор».

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей из Киева отмечал, что украинские власти потерпели очередное фиаско. Вопреки заявлениям первых лиц страны, «нормандская встреча» на уровне советников была отменена из-за неспособности Украины полностью выполнить свои обязательства перед партнерами, которые она ранее взяла на себя на саммите в Париже. Когда и где состоится встреча и состоится ли она вообще, теперь не знает никто.