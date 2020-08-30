Россиян предупредили об аномально теплом начале осени

Москва, 30 августа. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что начало сентября в европейской части России будет теплее климатической нормы.

По словам Вильфанда, которые приводит ТАСС, температура воздуха в первые пять дней сентября будет на два градуса выше среднемноголетних значений.

«Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Начиная со среды существенно растет давление, а это значит, что без осадков», — рассказал он.

Ученый подчеркнул, что жителям некоторых регионов, в частности, москвичам, теплое начало сентября покажется прохладным после жаркого завершения лета.

«Понедельник будет экстремально жарким. На юге области, возможно, температура поднимется до 31 градуса. Конечно, после этого аномальное тепло будет ощущаться как похолодание», — отметил Вильфанд.

По прогнозам, в Москве в понедельник воздух может прогреться до 30 градусов. Метеорологи полагают, что сентябрь на европейской части России в целом будет теплым, температура ожидается немногим выше нормы, сильных осадков не предвидится.