Соловьев объяснил участие женщин в акциях белорусской оппозиции

Москва, 30 августа. Телеведущий Владимир Соловьев объяснил участие женщин в протестных акциях белорусской оппозиции.

В эфире программы «Соловьев LIVE» ведущий заявил, что белорусские оппозиционеры действуют остроумно, привлекая к участию в своих акциях женщин.

«Они остроумно действуют. Взяли женщин. Они учли, что их не трогали вчера ОМОНовцы. Сегодня они бросают только девчонок на ОМОН. Цели в этом нет никакой. Задача — показать неспокойство», — сказал Соловьев, комментируя субботний «женский марш» в Минске.

Он подчеркнул, что непосредственные организаторы этой и подобных акций, скорее всего, находятся за границей. Эту позицию поддержал и присутствовавший в студии политолог из Белоруссии Дмитрий Крят.

«Не мы это придумали. Каждый день у нас возникают ситуации по заранее спланированному сценарию. Уверен, что это не спонтанная акция», — отметил Крят.

Политолог добавил, что протесты по таким алгоритмам уже проходили ранее в ряде стран Европы.

Напомним, накануне в ходе «женского марша» в Минске митингующие смогли пробиться сквозь оцепление милиции. Демонстрация женщин сопровождалась лозунгом «Мы здесь власть».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Центризбирком республики сообщил, что по результатам голосования 80,1% голосов избирателей были отданы за действующего главу государства Александра Лукашенко. Оппозиционеры настаивают, что победила Светлана Тихановская и продолжают устраивать массовые акции, требуя проведения новых выборов.