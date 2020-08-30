Пелоси заявила, что Россия активнее всех пытается повлиять на выборы в США

Вашингтон, 30 августа. Россия якобы активнее других государств пытается повлиять на исход президентских выборов в США. Об этом заявили члены Демократической партии США — спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Они обвинили президента США Дональда Трампа в попытке продвигать «ложную версию об эквивалентности заинтересованности нескольких государств в итогах выборов в США». По их мнению, действия России, Китая и Ирана — далеко не одно и то же.

«Только одна страна — Россия — активно предпринимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход (голосования. — Прим. ФАН), который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам», — сказано в совместном заявлении конгрессменов.

Данное заявление Пелоси и Шиффа было подготовлено в связи с решением главы национальной разведки США прекратить проводить для членов Конгресса брифинги, посвященные вопросам обеспечения безопасности на грядущих выборах. По мнению демократов, решение о прекращении брифингов является постыдным и «свидетельствует о том, что администрация Трампа из политических соображений пытается утаить от Конгресса и граждан США информацию, связанную с выборами».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала опубликованную недавно часть доклада Сената США о «вмешательстве» РФ в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов. Она подчеркнула, что претензии Вашингтона в адрес Москвы носят «абсолютно бездоказательный характер».