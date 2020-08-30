Сравнение девушек из США и СССР разозлило пользователей Сети

Москва, 30 августа. Пользователь Twitter под ником George Constanza разозлил подписчиков, сравнив советских и американских девушек 1950-х годов.

В своем аккаунте George Constanza выложил фотографии, на одной которых изображены студентки советского лесотехникума на практике в зимних уральских лесах, на второй — американские студентки с модными прическами, катающиеся на велосипедах в коротких шортах.

«Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живем в самой лучшей стране, СССР! А многие до сих пор так и считают», — написал мужчина.

Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живём в самой лучшей стране, СССР! А многие до сих пор так и считают pic.twitter.com/LWum8fHMgU — George Costanza (@Dodeskaden2) August 28, 2020

Публикацией блогер разозлил подписчиков, многие из которых выступили в защиту советских студенток, указав, что бессмысленно сравнивать две этих фотографии: на одной девушки занимаются тяжелым трудом, на второй — весело проводят свободное время.

«Я, может, не специалист, но если бы меня зимой отправили на практику от лесотехникума, то я вряд ли бы надела шорты с футболкой», — отметила @_red_priestess_.

«Одни на практике. другие на отдыхе. Надо подбирать сопоставимые фото», — указал @GaziirHabbas.

«Манипуляция по принципу «сравним худшее отсюда с лучшим оттуда», — подытожил @sergey_pedan.

Некоторые интернет-пользователи напомнили и о тяжелой ситуации, в которой находился СССР в 50-е годы, едва отправившись от самой разрушительной войны в истории. Нашлись и те, кто заявил, что на американском фото — модели, участвовавшие в постановочной коммерческой фотосессии.