Ракетный снаряд взорвался близ посольства США в Багдаде

Багдад, 30 августа. Окрестности «зеленой зоны» в Багдаде были обстреляны неизвестными самопальными реактивными снарядами. Один из них приземлился возле посольства США, информирует Telegram-канал «Рыбарь».

В общей сложности было выпущено 4 снаряда. Согласно информации местных источников, американские системы перехвата ракет C-RAM не сработали уже в шестой раз за последние два месяца.

Отмечается, что над дипломатическим представительством США теперь летают вертолеты UH-60.

В последний раз об обстреле «зеленой зоны» Багдада сообщалось 28 августа. Неподалеку от данной территории разорвались три ракеты. По предварительной информации, они были запущены из западного пригорода иракской столицы.