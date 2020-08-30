Вассерман объяснил, почему Порошенко не конкурент Зеленскому

Москва, 30 августа. Президенту Владимиру Зеленскому сейчас никто не может составить политическую конкуренцию на Украине. В том числе потому, что он хотя бы дает гражданам обещания и надежду на лучшее будущее. Об этом в беседе с порталом «Украина.ру» рассказал публицист Анатолий Вассерман.

Он отмечает, что власть Зеленского «уменьшается буквально на глазах», так как «любой, кто хочет быть хотя бы формальным президентом Украины, вынужден действовать против большинства сограждан». При этом публицист отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко не сможет воспользоваться снижением политического веса Зеленского.

«Вряд ли этим сможет воспользоваться Порошенко и его банда-команда. Они проводят ту же самую политику, только даже не пытаются прикрывать ее какими-то красивыми словами. Они открытым текстом заявляют, что, мол, будет только так, как мы хотим, или никак не будет», — комментирует Вассерман.

Публицист отметил, что реальную конкуренцию Зеленскому сейчас на Украине не может составить никто.

«Ну а в пропагандистском плане пока вся надежда на «Оппозиционную платформу — За жизнь», поскольку эта политсила хотя бы провозглашает достаточно вменяемые вещи», — добавил Анатолий Вассерман.

Ранее Вассерман оценил, как исход президентских выборов в США может повлиять на политическую ситуацию в Белоруссии и Украине. Он отметил, что в первом случае напряжение в стране резко пойдет на спад, а во втором — все останется без изменений.