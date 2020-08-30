Украинец Дроздов обвинил белорусов в «равнодушии к памятнику Ленину»

Киев, 30 августа. Украинский телеведущий-русофоб Остап Дроздов заявил, что в белорусском протесте нет смысла, если митингующие за месяц не повалили ни одного памятника Ленину.

Как пишет «ПолитНавигатор», Дроздов заявил, что считает всю белорусскую историю в данный момент «русской».

«Если народ не ставит вопрос о собственном выходе из русской орбиты, в этом нет никакого смысла. Если все сводится к новым выборам, на которые выйдет откровенно пророссийский кандидат, не называйте это революцией», — сказал он.

Телеведущий вменил в вину белорусским оппозиционерам равнодушие к памятнику Ленину, рядом с которым проходят митинги.

«Национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина. Ходите на митинги хоть до конца года, ходите на митинги хоть три раза в день. Вы идете на митинг под памятник Ленину и на проспект Ленина — о чем дальше говорить?» — отметил Дроздов.

Он обвинил действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что тот «позволил себя затянуть в Союзное государство» с Россией и придал русскому языку статус второго государственного. Белоруссию Дроздов назвал «недостраной, примитивным советским недогосударством».

«Если они выходят на митинги и их не коробит присутствие вождя мировой революции, который убил всех инакомыслящих — это называется подотритесь своим флагом и ходите дальше. Нужно ставить высокие условия. Когда на это смотрит Владимир Ильич, все множится на ноль и нулем заканчивается», — заявил русофоб.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, после чего в стране начались митинги оппозиции. Центризбирком республики сообщил, что по результатам голосования 80,1% голосов избирателей были отданы за действующего главу государства Александра Лукашенко. Оппозиционеры настаивают, что победила Светлана Тихановская и продолжают устраивать массовые акции, требуя проведения новых выборов.