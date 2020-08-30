Сотрудники СБУ похитили овчарку воевавшего против ВСУ в Донбассе украинца

Киев, 30 августа. Сотрудники СБУ взяли в заложники немецкую овчарку бывшего жителя Одессы Вадима Савенко, который защищал Донбасс от агрессии киевских властей в 2014 году. О похищении животного сообщил сам владелец собаки у себя в Facebook.

Савенко отправил овчарку Мориса со своим товарищем на выставку, которая проходила на подконтрольной Украине территории. СБУ прознав об этом, взяло питомца в заложники, при этом конфисковав все его награды. Как отмечает хозяин собаки, 4-й отдел ДКР СБУ уже более недели не отдает Мориса.

«Обращаюсь к сотрудникам отдела, Морис не умеет разговаривать, он породистее вас всех, но он про меня вам ничего не расскажет», — пишет Савенко.

Воевавший против ВСУ украинец отмечает, что готов заплатить сотрудникам СБУ выкуп за похищенного питомца.

«И для чего вы отмародерили награды Мориса? Будете их на День незалежности надевать?» – интересуется Вадим Савенко.

Инцидент прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он считает, что сотрудники СБУ ведут себя хуже фашистов. Он напомнил, что на Украине с недавних пор приставы отбирают собак у частных лиц, после чего отправляют их на аукционы для погашения долгов.

«Хочу вам сказать, я в ужасе! Это не только фашисты, но и, наверное, еще хуже. Откуда только такие отморозки берутся в СБУ? Особенно руководители. Беспредельщики и все тут. До людей добрались, а теперь и до собак», — отмечает бывший парламентарий.

Ранее украинский журналист Максим Назаров в своем Telegram-канале «Наглый» напомнил, что 29 августа исполнился год с начала работы IX-го созыва Верховной рады. Комментируя итоги года, он отметил, что «кумовство, жадность, тупость и пыхатость» на Украине в ближайшие 100 лет победить не удастся.