Киев, 30 августа. Украинский журналист Максим Назаров в своем Telegram-канале «Наглый» напомнил, что 29 августа исполнился год с начала работы IX-го созыва Верховной рады. Он дал резкую оценку деятельности украинских парламентариев за минувший год.

Он напомнил, что ровно год назад «слуги народа» приступили к своим обязанностям в Верховной раде, а также назначили новое правительство, генерального прокурора и главу СБУ.

«Год — много или мало? Мне хватило, чтобы окончательно понять: систему разграбления Украины, кумовство, жадность, тупость и пыхатость, к сожалению, не победить — ни Зеленскому, ни кому-либо другому. В ближайшие лет 100 точно», — пишет Назаров.

Журналист отмечает, что у «слуг народа» было все — абсолютная власть, новые люди в команде и поддержка народа. Но все пошло «куда-то не туда».

«За год мы наблюдали усиление не позиций и возможностей народа, а откровенное прислуживание олигархам и Западу», — комментирует он.

По его словам, сколько бы украинцы не ожидали перемен — ничего в стране не изменится.

«Ровно через 4 года, если не раньше, мы с вами останемся на том же месте, в том же пространстве вариантов, к огромному сожалению и разочарованию», — резюмировал Максим Назаров.

Недавно Верховная рада одобрила меморандум с ЕС, предусматривающий получение Киевом 1,2 млрд евро помощи в обмен на беспрецедентную передачу европейцам части контроля над собственной внутренней политикой. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева, на Украине этот шаг сочли «национальным унижением» и предрекли, что он станет одной из причин для скорой смены действующей власти.