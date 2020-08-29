Rogue Economics рассказал о причинах предстоящей девальвации доллара

Москва, 29 августа. Американское финансово-аналитическое издание Rogue Economics опубликовало статью о нелегкой ситуации, которая возникла на финансовом рынке США. Авторы материала напомнили, что индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня на закрытии торгов, пробив показатель в 3500 пунктов. Подобный результат может свидетельствовать о серьезных проблемах в американской экономике.

По мнению финансового эксперта Дэна Деннинга, в скором времени индекс S&P 500 рухнет сразу на 50%, поскольку ситуация с государственным долгом США постоянно обостряется, что, в свою очередь, приведет к крупной девальвации доллара.

Подобный рост индекса S&P 500 обусловлен падением уровня бумажных денег по отношению к драгоценным металлам, что свидетельствует о скорой смене денежно-кредитного режима. Эта ситуация связана, прежде всего, с государственным долгом США, который уже давно превышает 100% от ВВП.

Деннинг уверен, что американская экономика уже миновала точку невозврата, поскольку государственный долг к концу 2020 году составит около 141% от ВВП. США фактически оказались на грани гарантированного дефолта, который приведет к масштабной девальвации доллара.

«Мы прошли точку невозврата в разрушении доллара. Годовой дефицит и общий долг почти наверняка будут выше прогнозов МВФ или бюджетного управления Конгресса», — пишет Rogue Economics.

Государственный долг США, вероятнее всего, заставит Вашингтон рано или поздно объявить дефолт, который может быть реализован за счет девальвации валюты, реструктуризации или установления высокой инфляции. Однако власти США готовятся нейтрализовать подобный экономический эффект за счет «включения печатных станков».

«Это не будет дефолтом, по крайней мере, по названию. Однако стоимость доллара будет в свободном падении. То есть многие люди потеряют свои богатства», — пишет обозреватель издания.

Подобное решение может грозить серьезными последствиями для экономики США, поскольку доллар «отправится в свободное падение». Вашингтон попросту будет не в состоянии удержать ситуацию под контролем и допустит крупный финансовый кризис, который, в том числе, отразится и на политической системе страны.

Ранее экономист Михаил Делягин заявил, что россиянам на фоне экономического кризиса следует хранить накопления в рублях, европейской валюте или инвестиционных золотых монетах.