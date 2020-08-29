Завершился военно-технический форум «Армия-2020»

Москва, 29 августа. На полигоне Алабино подошел к концу военно-технический форум «Армия-2020». Он проходил с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», аэродроме Кубинка, а также еще на 66 других площадках. Мероприятие успели посетить почти 1,5 млн гостей.

В форуме приняли участие военные делегации из 92 стан. Национальные выставочные экспозиции представили 6 государств: Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан и Южная Осетия.

На открытой площадке центра «Патриот» была развернута выставка новейших и перспективных образцов вооружения. Также посетители мероприятия имели уникальную возможность ознакомиться с экспозицией «Аллея Танкпрома», которая была посвящена 100-й годовщине российского танкостроения. Была представлена линейка из 22 танков и бронеавтомобилей, наиболее характерных для всех ключевых этапов развития отрасли в России.

На международной выставке «Продукция ведущих предприятий ОПК России» были представлены более 1 тыс. перспективных разработок отечественных инженеров. Они включали в себя вооружение, а также образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения. Крупные корпорации, такие как «Ростех», «Калашников», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная судостроительная корпорация», «Тактическое ракетное вооружение» и «Алмаз-Антей» показали публике симуляторы подготовки специалистов, а также VR-тренажеры.

Отмечается, что во время форума было заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями различных отраслей промышленности. Общая сумма госконтрактов составила рекордные 1 трлн 160 млрд рублей.

Также в рамках форума «Армия-2020» состоялся Международный чемпионат «Дронбиатлон-2020», в котором поучаствовали команды из России и совместная команда из Турции и ОАЭ.

В ходе научно-деловой программы форума прошли 186 мероприятий, посвященные актуальным проблемам обеспечения обороны страны, развития международного военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Общее число участников деловой программы превысило 11 тыс. человек.

При проведении мероприятий форума удалось задействовать все объекты центра «Патриот». Участники форума имели возможность посетить Главный Храм ВС РФ и историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил форум «Армия-2020». Он рассказал, какие новинки произвели на него впечатление. Его порадовало, что российским инженерам удалось совершить большой прорыв в беспилотной авиации и робототехнике. Он отметил, что теперь роботы могут выполнять функции бойца, обладая при этом низкой уязвимостью. Также глава Минобороны подчеркнул, что к концу года будут подписаны контракты на поставку больших серий.