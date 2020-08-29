Актер Юрий Беляев пожаловался, что живет на одну пенсию

Москва, 29 августа. Актер Юрий Беляев отметил свое 73-летие 28 августа. Однако он неохотно идет на диалог с представителями СМИ, объясняя это тем, что ему нечего о себе сказать. Оказалось, что последние 20 лет он почти не участвует в съемках кино. Если ему предлагают сняться в каких-либо картинах, то, как правило, это незаметные роли, которые ему не по душе.

«Да, есть какие-то проекты, но роли там небольшие. Живу на пенсию. Поэтому мое психическое состояние скорее плохое, чем хорошее», — передает слова актера издание «СтарХит».

Беляев отметил, что ему очень обидно за то, что его так редко приглашают сниматься в кино. Его супруга Татьяна Абрамова убеждена, что мужу нужно просто заявить о себе. По ее словам, будет достаточно общения с журналистами или же ему нужно посетить какое-нибудь светское мероприятие. Однако Беляев считает, что все эти действия бесполезны. Последний раз актер снимался в российском сериале «Ученица Мессинга». Он сыграл роль гипнотизера Вольфа Мессинга.

Напомним, что 28 августа, через несколько дней после своего 90-летия, скончался российский актер Владимир Андреев. Известно, что он страдал последние годы ишемической болезнью сердца, а также перенес микроинсульт.