Москва, 29 августа. Одинаковая петиция против переименования в Киеве проспекта имени главы украинских националистов Степана Бандеры появилась на двух порталах Украины. Автором подобной инициативы выступил Виктор Басистый.

Улицу собираются переименовать в честь умершего недавно научного исследователя и многолетнего главы украинской РАН Бориса Патона. Однако только несколько сотен человек из десяти тысяч заявленных одобрили подобное изменение. Отмечается, что петиция будет действительна еще 87 дней, чтобы добрать нужное количество подписей.

Борис Патон — советский и украинский инженер, академик РАН, а также он дважды становился Героем Социалистического Труда. Одним из первых исследовал применение сварки и схожих технологий в космосе, передает издание Life.

Украинское правительство также переименовало улицу Российскую. Теперь она носит название в честь Юрия Литвинского – боевика националистического добровольческого батальона «Донбасс». Об этом рассказал представитель комиссии Киевского горсовета по переименованию, общественный активист Тымиш Мартыненко-Кушлянский в своем Facebook.